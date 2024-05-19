Fenerbahçe kaç yıldır şampiyon olamıyor 2024? İşte Fenerbahçe'nin son şampiyonluk yaşadığı sezon!
Türkiye'nin en köklü futbol kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, son şampiyonluğunu ne zaman kazandı? Bu sorunun yanıtı, sarı-lacivertli taraftarların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çekiyor. Peki, Fenerbahçe kaç yıldır şampiyon olamıyor?
Türkiye'nin en köklü futbol kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, son şampiyonluğunu ne zaman kazandı? Bu sorunun yanıtı, sarı-lacivertli taraftarların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çekiyor. Peki, Fenerbahçe kaç yıldır şampiyon olamıyor? Detaylar...
FENERBAHÇE KAÇ YILDIR ŞAMPİYON OLAMIYOR?
Fenerbahçe 9 yıldır şampiyon olamıyor. Sarı-lacivertliler en son 2013-14 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.
FENERBAHÇE'NİN 19 ŞAMPİYONLUĞU VAR
Fenerbahçe'nin 1959 yılından bu zamana kadar 19 şampiyonluğu bulunmaktadır.
Sarı-lacivertlilerin şampiyon olduğu yıllar şu şekildedir: 1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014.