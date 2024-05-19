Fenerbahçe kaç yıldır şampiyon olamıyor 2024? İşte Fenerbahçe'nin son şampiyonluk yaşadığı sezon!

Türkiye'nin en köklü futbol kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, son şampiyonluğunu ne zaman kazandı? Bu sorunun yanıtı, sarı-lacivertli taraftarların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çekiyor. Peki, Fenerbahçe kaç yıldır şampiyon olamıyor? Detaylar...

FENERBAHÇE KAÇ YILDIR ŞAMPİYON OLAMIYOR?

Fenerbahçe 9 yıldır şampiyon olamıyor. Sarı-lacivertliler en son 2013-14 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.

FENERBAHÇE'NİN 19 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Fenerbahçe'nin 1959 yılından bu zamana kadar 19 şampiyonluğu bulunmaktadır.

Sarı-lacivertlilerin şampiyon olduğu yıllar şu şekildedir: 1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014.