Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlar (1909-2024)

İki ezeli rakip ve aynı zaman ezeli dost olan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın maçları taraflı tarafsız herkes tarafından takip ediliyor.

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE ARASINDAKİ MAÇLAR

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki maçlar, Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden birini oluşturur. Bu rekabetin tarihçesi, her iki kulübün de kuruluş yıllarına kadar uzanır. İşte bu iki büyük kulüp arasındaki bazı önemli maçlar ve sonuçları:

İlk Maçlar

17 Ocak 1909: Galatasaray 2-0 Fenerbahçe

4 Nisan 1914: Galatasaray 6-0 Fenerbahçe (Galatasaray'ın en farklı galibiyeti)

Cumhuriyet Dönemi

23 Şubat 1934: Fenerbahçe 1-0 Galatasaray (Türkiye Millî Küme)

20 Kasım 1949: Galatasaray 2-1 Fenerbahçe (İstanbul Ligi)

Süper Lig Dönemi

19 Şubat 1959: Fenerbahçe 4-3 Galatasaray (Türkiye 1. Futbol Ligi'nin ilk sezonu)

10 Haziran 1961: Fenerbahçe 4-0 Galatasaray (Fenerbahçe'nin en farklı galibiyeti)

1980'ler ve 1990'lar

9 Temmuz 1980: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (TSYD Kupası)

7 Kasım 1993: Fenerbahçe 4-0 Galatasaray (Süper Lig)

2000'ler

22 Şubat 2001: Fenerbahçe 4-4 Galatasaray (Süper Lig)

6 Kasım 2002: Fenerbahçe 6-0 Galatasaray (Fenerbahçe'nin en farklı galibiyeti)

12 Mayıs 2012: Fenerbahçe 0-0 Galatasaray (Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu Kadıköy'de ilan ettiği maç)

Son Yıllar

25 Ekim 2017: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe (Süper Lig)

23 Şubat 2020: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray (Galatasaray'ın uzun yıllar sonra Kadıköy'de kazandığı maç)

21 Kasım 2021: Galatasaray 1-2 Fenerbahçe (Süper Lig)

8 Ocak 2023: Fenerbahçe 0-3 Galatasaray (Süper Lig)

İKİ TAKIM ARASINDAKİ GENEL İSTATİSTİKLER

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbi maçlar, her iki takımın da tarihine önemli anlar katmıştır. İşte bazı genel istatistikler: