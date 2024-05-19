'Bizim çocuk' durdurulamıyor! Arda Güler, bu haftayı da boş geçmedi

İspanya La Liga'da şampiyon Real Madrid, ligin 37. haftasında Villarral'e konuk oldu. Madrid temsilcisinde forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

ARDA'YI DURDURABİLEN YOK

Son haftaların golcü ismi Arda, bu müsabakada da golünü atmayı başardı. 19 yaşındaki futbolcu, 14. dakikada Villarreal ağlarını sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Milli yıldız, ligde forma giydiği son 5 maçta 4. golünü atmış oldu.

İşte o gol;

GÖRÜNTÜ: S SPORT

GÖRÜNTÜ: S SPORT

GÖRÜNTÜ: S SPORT

REAL MADRID KARİYERİ

Real Madrid ile tüm kulvarlarda 5'i ilk 11 olmak üzere 12 maça çıkan Arda Güler, bu karşılaşmalarda 5 kez gol sevinci yaşadı.