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Şampiyon kim olacak? Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak?

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Şampiyon kim olur merak ediliyor. Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutları son haftaya kaldı. Lider Galatasaray bu hafta şampiyonluğu kovalayan Fenerbahçe'yi ağırladı. Peki, Şampiyon kim oldu? İşte detaylar...

Şampiyon kim oldu? Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutları son haftaya kaldı. Lider Galatasaray bu hafta şampiyonluğu kovalayan Fenerbahçe'yi ağırladı. Peki, Şampiyon kim oldu? Detaylar haberimizde!

ŞAMPİYON KİM OLACAK?

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaştı. Kıran kırana maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı ve şampiyonluk son haftaya kaldı.

MAÇ ÖNCESİ KAVGA ÇIKTI

Galatasaray ile Fenerbahçeli futbolcular arasında dev derbi öncesi büyük kavga çıktı. Sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray tribünlerine Fenerbahçe logosunu gösterdi. Buna tepki gösteren sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile Mert Hakan arasında sürtüşme yaşandı. Daha sonra tüm futbolcuların karıştığı olay, iki takımın idarecilerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Şampiyon kim olacak? Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak?

DJUKU KIZARDI

Sarı-lacivertlilerin başarılı savunmacısı Alekander Djiku, 21. dakikada Lucas Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Fenerbahçe 10 kişi kaldı.

ÇAĞLAR ATTI

Mücadelenin 71. dakikasında Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda herkesi aşan top Derrick Köhn'den sekerek Çağlar'ın önünde kaldı. Çağlar Söyüncü, kale önünde dokunarak topu ağlara yolladı. Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

ŞAMPİYONLUK SON HAFTAYA KALDI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğu son haftaya bıraktı. 10 kişi kaldığı maçtan zaferle ayrılan sarı-lacivertliler, rakibiyle arasındaki puan farkını 1 maç kala 3'e indirdi. Galatasaray, son maçta konuk olacağı Konyaspor maçından puanla ayrılırsa şampiyon olacak. Kanarya ise şampiyon olmak için İstanbulspor'u yenerek Galatasaray'ın mağlup olmasını bekleyecek.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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