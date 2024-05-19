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Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi

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Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaştı. Kıran kırana maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı ve şampiyonluk son haftaya kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaştı.

MAÇ ÖNCESİ KAVGA ÇIKTI

Galatasaray ile Fenerbahçeli futbolcular arasında dev derbi öncesi büyük kavga çıktı. Sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray tribünlerine Fenerbahçe logosunu gösterdi. Buna tepki gösteren sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile Mert Hakan arasında sürtüşme yaşandı. Daha sonra tüm futbolcuların karıştığı olay, iki takımın idarecilerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi

DJUKU KIZARDI

Sarı-lacivertlilerin başarılı savunmacısı Alekander Djiku, 21. dakikada Lucas Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Fenerbahçe 10 kişi kaldı.

Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi

ÇAĞLAR ATTI

Mücadelenin 71. dakikasında Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda herkesi aşan top Derrick Köhn'den sekerek Çağlar'ın önünde kaldı. Çağlar Söyüncü, kale önünde dokunarak topu ağlara yolladı. Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Golün ardından Oosterwolde'nin Icardi ile özdeşleşen gol sevincini yapması dikkat çekti.

Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi

ŞAMPİYONLUK SON HAFTAYA KALDI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğu son haftaya bıraktı. 10 kişi kaldığı maçtan zaferle ayrılan sarı-lacivertliler, rakibiyle arasındaki puan farkını 1 maç kala 3'e indirdi. Galatasaray, son maçta konuk olacağı Konyaspor maçından puanla ayrılırsa şampiyon olacak. Kanarya ise şampiyon olmak için İstanbulspor'u yenerek Galatasaray'ın mağlup olmasını bekleyecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (19)

Köksal Çelik:

Fenerin kardeşleri arda kardeşler son dakika penaltısını vermedi ve çok sevdiği fenerine galibiyeti getirdi

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85
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Hakan Ucan:

6s mi dedin .

yanıt29
yanıt2
Murat Yıldırım:

Gs top oynayamadı, 10 kişiye karşı varlık gösteremedi. Üstelik Hakem Tff yanındayken

yanıt36
yanıt6
Abdulhak Myradow:

Gözünüzde büyüttünuz bombomı.Kendi sahasında 10 kişi ile bitirdik.Kim güçlü artık gördünüz.Yaşasın büyük FB.

77
10
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Doğrucu:

CACIKSARAY

71
6
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Zebra 21:

Helal olsun fenerbahçe ama şampiyonluğu keşke son haftaya bırakmasaydın

61
6
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Kerem Ayd:

Sonraki maçlar hiç önemli değil. Bizim için Şampiyon bugün belli oldu. #FB

57
8
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Hakan Ucan:

Anıyla şanıyla ŞAMPİYON FENERBAHÇE

yanıt28
yanıt2
HainKOXPER :

öyle bedavayla maç kazanmaya benzemez fenerbahçe karşısında

33
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Yahya Öksüz:

gs fb macı ızldık fb bır futbolcusu kırmızı atıldı .fb on kısıyle kazandı ,gs .lıder bıtırse .bıle .cokus oldu .oyle .coskulu .kutlama olmıyacak.tebrıkler fener bahcem .mudara etınız .gs lıder bıtırmesını

19
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