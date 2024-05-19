İlk 11 belli oldu! İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı 11'leri!

Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'i! Trendyol Süper Lig'in 37. hafatasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Peki, Galatasaray Fenerbahçe 11'lerinde kimler var? İşte Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'ler haberimizde...

GALATASARAY - FENERBAHÇE İLK 11

Galatasaray'ın 11'i ; Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Fenerbahçe'nin 11'i; Livakovic, Osayi, Çağlar, Jayden, Ferdi, Djiku, Fred, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde herhangi bir eksik bulunmuyor. Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Rodrigo Becao forma giyemeyecek.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de puan rekoru kırarak 99 puana ulaşan Galatasaray, ligde çıktığı son 17 maçtan da galibiyetle ayrıldı ve eşi benzeri görülmemiş bir seri yakaladı. Son haftalarda güçlü savunmasının yanına golcü bir kimlik de ekleyen sarı kırmızılı ekip, bu sezon ligde çıktığı tüm iç saha maçlarından galip ayrıldı.

Ligin son düzlüğünde sallansa da normal şartlarda değerlendirdiğimizde eşine az rastlanır bir sezon geçiren Fenerbahçe, tıpkı rakibi Galatasaray gibi bu sezon ligde sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip, çıktığı son 11 maçta 9 galibiyet 2 beraberlik alırken, son 2 deplasman maçından ise beraberlik ile ayrıldı.

KANARYA EKSİK, ASLAN TAM KADRO

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde herhangi bir eksik bulunmuyor. Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Rodrigo Becao forma giyemeyecek.