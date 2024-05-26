BM Filistin Özel Raportörü İsrail'e silah ambargosu ve diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Refah'taki saldırıları durdurması yönündeki kararına rağmen saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'e silah ambargosu uygulanması ve diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi.

Albanese, X sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

UAD'nin Refah'taki saldırıların durdurulması kararına rağmen İsrail'in buradaki saldırılarını yoğunlaştırdığını belirten Albanese, Refah'ta mahsur kalanlardan aldığı haberlerin "dehşet verici" olduğunu vurguladı.

Albanese, "Emin olun, İsrail, biz durdurana kadar bu çılgınlığı durdurmayacak. UAD'ye üye devletler, İsrail saldırılarını durduruncaya kadar yaptırım ve silah ambargosu uygulamalı, İsrail ile diplomatik, siyasi ilişkileri askıya almalı." ifadelerini kullandı.

UAD, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.