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Balkan ülkelerinin aşçıları Kırklareli'nde hünerlerini sergiledi

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Kırklareli'nde düzenlenen 'Balkan Şefleri Buluşması' etkinliğinde Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan'dan aşçılar bir araya geldi. Aşçılar, ülkelerine ait yöresel yemekleri pişirerek katılımcılara ikram etti. Etkinlikte Türk mutfağının Balkan coğrafyasına etkisi vurgulandı ve aşçılar arasında kültürel paylaşım gerçekleşti.

Kırklareli'nde "Balkan Şefleri Buluşması" etkinliğinde aşçılar ülkelerine ait yöresel yemekleri hazırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında tarihi gar binasında düzenlenen programa Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan'dan aşçılar katıldı.

Etkinlikte Sırbistan, Türkiye, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'dan aşçılar yöresel yemeklerini pişirdi.

Etkinlik öncesi mutfağa giren şefler yemeklerine göre hamur açıp, kıyma yoğurdu, hazırladıkları biber, soğan ve sarımsakları lezzet için yemeklerine ekledi.

Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Türk mutfağının Balkan coğrafyasına etkisinin bu tür organizasyonlarla daha iyi anlatıldığını söyledi.

Aşçıların güzel yemekler hazırladıklarını belirten Tuncer, "Tarihsel bağlarımız olan Balkan ülkelerinin şeflerini Kırklareli'nde misafir ediyoruz. Aşçılarımız yemeklerini yapıp bize yemeklerini tanıtıyorlar." dedi.

Sırp aşçı Mladen Rankovic ise Türk ve Sırbistan mutfaklarının birbirine benzediğini söyledi.

Rankoviç, çok sevdiği Türk yemeklerinin Sırbistan'da da tüketildiğini belirtti.

Etkinliği izleyenler hazırladıkları yemeklerle ilgili aşçılara sorular yöneltti.

Ardından hazırlanan yemekler katılımcılara ikram edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bulgaristan Yunanistan Kırklareli Sırbistan Makedonya Türkiye Kosova Gastronomi Kültür Etkinlik Güncel Haberler

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