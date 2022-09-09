Bahreyn'de 12 Kasım'da milletvekili seçimi yapılacak Güncel Haberler Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, ülkesinde 12 Kasım'da parlamento seçimlerinin yapılmasına karar verdi. Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, ülkesinde 12 Kasım'da parlamento seçimlerinin yapılmasına karar verdi. Bahreyn resmi haber ajansının (BNA) haberine göre, Kral Hamed, seçim tarihi ve milletvekilliğine adaylıkla ilgili bir Kraliyet kararnamesi yayınladı. Kararnamede, listelerde kayıtlı seçmenlerin 12 Kasım'da seçim merkezlerine giderek oy kullanmaları istendi. Seçimlerin ülkenin büyükelçilik ve misyon temsilciliklerinde ise 8 Kasım'da yapılacağı ifade edildi. Gerekmesi halinde seçimlerin dış temsilciliklerde 15 Kasım'da, yurt içinde 19 Kasım'da tekrar edileceği belirtildi. Kararnamede, milletvekilliğine aday olacakların başvurularını 5-9 Ekim tarihlerinde yapacağı kaydedildi. Bahreyn parlamentosuna 40 milletvekilli seçilecek. Güncel Kaynak: AA / Hamdi Yıldız Parlamento Bahreyn Güncel Haberler

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