BAE Büyükelçiliği, Uluslararası Kadınlar Günü etkinliği düzenledi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliğince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Uluslararası Kadınlar Günü" etkinliği düzenlendi.

BAE'nin Ankara Büyükelçiliğinde yapılan etkinliğe BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez Zahiri, BAE'nin Ankara Büyükelçi Vekili Moza Al Hosani ve birçok davetli katıldı.

Kadın haklarına ve cinsiyet eşitliğine vurgu yapılan "kadınların kararlığı ve iradesi" başlıklı video gösterimiyle başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Vekili Hosani, kadınların güçlendirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Hosani, BAE'nin kadınlarının başarılarının, BAE'nin kurucusu Şeyh Zayid Bin Sultan Al Nahyan ve oğlu Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın desteği ve devletin izlediği vizyon neticesinde olduğunu söyledi.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın da bu vizyonu desteklemeye ve kadınların tüm alan ve sektörlerdeki rolünü güçlendirmeye devam ettiğini kaydeden Hosani, ülkesinin 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı'na göre Arap dünyasında cinsiyet eşitliği alanında birinci sırada yer aldığını ifade etti.

BAE, uluslararası raporlarda ilerleme katetti

Hosani, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2021'deki cinsiyet ayrımı raporunda 48 sıra ilerleme kaydettiğine işaret ederek Forum tarafından yayımlanan 2022 raporunda Arap dünyasında yine birinci sırada yer aldıklarını söyledi.

BAE'li kadınların tam yetkiye ve eşit haklara sahip olduğunu; sivil, ekonomi, siyaset alanlarında eşit şekilde katılım sağladıklarını vurgulayan Hosani, kadınların BAE'nin 50 yıllık stratejisinde kilit role sahip olduğunu ve uzay sektöründe de ulusal başarılara katkı sağladıklarını dile getirdi.

Hosani, BAE'nin stratejisi doğrultusunda kadınların yükseköğrenimde bilim, teknoloji ve mühendislik uzmanlıklarını takip ettiğini belirterek üniversite mezunlarının üçte ikisinin kadın olduğunu kaydetti.

BAE'de eğitim ve sağlık sektörlerinde kadınların yüzde 75 oranında yer aldığını aktaran Hosani, 2019'da Federal Ulusal Konseydeki temsil oranlarının yüzde 50'ye yükseldiğini; hükümet içerisinde de kadın bakanların sayısının üçte bir civarında olduğunu söyledi.

Hosani, BAE'de kadın diplomat oranının yüzde 46'ya ulaştığına işaret ederek kadınların iklim değişikliği çalışmalarında önemli rol oynadığını vurguladı.

Türk kadınının da çeşitli alanlarda niteliksel atılımlar yaptığına, 1934'te seçme ve seçilme hakkını elde ettiğine dikkati çeken Hosani, Türk kadınlarının eğitim, tıp, mühendislik ve işletme alanlarında öne çıktığını dile getirdi.

"İki dost ülke arasında kadınların güçlendirilmesi için işbirliği"

Hosani, "Önümüzdeki dönemde iki dost ülke arasında kadınların güçlendirilmesi alanlarındaki işbirliğinin daha da artmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

BAE'nin Ankara Büyükelçiliği olarak 2023'te Adıyaman'da 5 binden fazla kişinin faydalandığı Türk kadınını güçlendirme projeleri yürüttüklerini anlatan Hosani, iki ülkenin de toplumun kalkınması için kadınların tüm sektörlerde güçlendirilmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Hosani; Türk kadınları, Emirlik kadınları ve tüm dünya kadınlarına mutluluk, hayır, bereket ve refahın bol olduğu nice kadınlar günleri diledi.

Adıyaman Belediyesi ve Deniz Feneri Derneği temsilcileri de BAE'nin Ankara Büyükelçiliğince Adıyaman'da desteklenen kadınların güçlendirilmesine ilişkin projeleri anlatarak yardımları için Büyükelçiliğe teşekkür etti.

Büyükelçi Zahiri'den yapay zekayla Türkçe hitap

Yapay zeka teknolojisiyle Türkçe hitap eden BAE'nin Ankara Büyükelçisi Zahiri'nin video mesajında, BAE kadınlarının çeşitli iş alanlarında ülkesine hizmet ettiği, güçlü ve aktif katılımda bulunduğu, ulusal ekonomide niteliksel değişimi amaçlayan kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli bir adımı teşkil ettiği ifadeleri yer aldı.

Sonrasında bizzat hitapta bulunan Zahiri, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak "Kadınsız dünya, dünya olamaz." dedi.

Zahiri, başta uzay olmak üzere kadınların çeşitli sektörlerde aktif rol almasını da tebrik etti.

Etkinlik kapsamında, projeler çerçevesinde Adıyamanlı kadınların yaptığı dikiş, oya, örgü, işleme, kuruyemiş, ezme, çikolata ve takı gibi ürünler de sergilendi.

Pasta kesimiyle devam eden etkinlik, yemek ikramıyla sona erdi.