Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan sebebiyle ulaşım sağlanamıyor
Artvin-Erzurum kara yolunun 48'inci kilometresindeki Esenkaya mevkisinde, yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi yola sürüklendi. Heyelan sonucu yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı.
Artvin- Erzurum kara yolunda heyelan sebebiyle ulaşım sağlanamıyor.
Artvin-Erzurum kara yolunun 48'inci kilometresindeki Esenkaya mevkisinde, yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi yola sürüklendi.
Heyelan sonucu yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı.