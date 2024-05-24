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Artvin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

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Artvin'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ardanuç ilçesindeki Berta Köprüsü ve Müezzin köyü mevkisinde Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen N.A'yi (46) Ardahan'da, M.A. (43) ve S.M'yi (28) ise Artvin'de gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise Erzurum Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Artvin'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ardanuç ilçesindeki Berta Köprüsü ve Müezzin köyü mevkisinde Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen N.A'yi (46) Ardahan'da, M.A. (43) ve S.M'yi (28) ise Artvin'de gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise Erzurum Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Afganistan Erzurum Ardahan Müezzin Ardanuç Göçmen Artvin Politika Güncel Haberler

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