ARACIYLA SULAMA KANALINA DÜŞEN BEKÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ - Haberler

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ARACIYLA SULAMA KANALINA DÜŞEN BEKÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde kullandığı aracın kontrolünü kaybeden Serhan Topal (32), sulama kanalına düşmesi sonucu yaşamını kaybetti.

MERSİN'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde kullandığı aracın kontrolünü kaybeden Serhan Topal (32), sulama kanalına düşmesi sonucu yaşamını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Soygazi Mahallesi Kanal Caddesi'nde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan ve Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olarak görev yapan Serhan Topal, direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerce çıkartılan Topal'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Silifke, Bekçi, Güncel, Haberler

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