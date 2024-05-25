Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı'nın güney ilçelerinde bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı'nın güney ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.