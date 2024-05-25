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Ankara'da mantar toplamak için gittiği arazide ölü bulunan kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yabancı uyruklu kadının mantar toplamak için gittiği arazide ölü bulunmasına ilişkin 1 zanlı tutuklandı. Olayın gerçekleştiği yerde bulunan boş kovanlar ve güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda zanlı tespit edildi. Zanlının ifadesinde kadını görmediğini savunması üzerine tutuklandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yabancı uyruklu kadının mantar toplamak için gittiği arazide 12 Mayıs'ta ölü bulunmasına ilişkin 1 zanlı tutuklandı.

Gümüşyayla Mahallesi'nde Afganistan uyruklu Zarın Mardani'nin (41) başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin araştırma yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın gerçekleştiği yere yakın bir bölgede 8 boş kovan tespit etti.

Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, tespit ettiği aracın sürücüsü S.K'yi gözaltına aldı.

Maktulün vücuduna isabet eden yorgun mermi çekirdeğinin S.K'nin (59) ruhsatlı tabancasından çıktığı tespit edildi.

İfadesinde mantar toplamaya gittiğini, tabancasıyla taşların üzerine koyduğu tenekelere atış yaptığını, kadını görmediğini bavunan S.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gümüşyayla Mahallesi'nde 12 Mayıs'ta mantar toplamaya giden Zarın Mardani'nin (41) dönmemesi üzerine mahalle sakinlerinin aradığı kadın, başından tabancayla vurularak ölmüş halde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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