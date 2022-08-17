Ambulans helikopter beyin kanaması geçiren hasta için havalandı Güncel Haberler Seydişehir'de beyin kanaması geçiren hasta, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi. Seydişehir'de beyin kanaması geçiren hasta, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi. Seydişehir Alaylar 1 Mahallesi 152166 sokakta bulunan evinde ikamet eden baş ağrısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesine gelen Mustafa Gözetici'nin (88) hastanede yapılan kontrolde beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Durumu kritik olan hasta için hava ambulansı talep edildi. Gözetici, ilçedeki Eti Alüminyum A.Ş'nin bahçesine inen hava ambulansına taşındı. Hasta, Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Güncel AA / Kadriye Coşkun Seydişehir Konya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ambulans helikopter beyin kanaması geçiren hasta için havalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.