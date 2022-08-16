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Amasya haber! Amasya'da yol ortasında kalan kaplumbağayı polisler kurtardı

Amasya haber! Amasya'da yol ortasında kalan kaplumbağayı polisler kurtardı

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Amasya haber: Amasya'da yolun ortasında kalan kaplumbağaya polis ekipleri yardım etti.

Amasya'da yolun ortasında kalan kaplumbağaya polis ekipleri yardım etti.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, Taşova uygulama noktası yakınında bir kaplumbağanın yol ortasında kaldığı bilgisini aldı.

Kaplumbağanın yanına giden ekipler, trafiği durdurdu. Komiser Aykut Yerevur, kaplumbağayı eliyle alıp yol kenarına bıraktı.

Komiser Yerevur, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşın yol ortasında kaplumbağa bulunduğu ve ezilmek üzere olduğu ihbarı üzerine olay yerine geldiklerini belirterek, "Kaplumbağayı kenara aldıktan sonra su verdik ve doğal ortamına koyduk. Bizim görevimiz insanları korumak olduğu kadar hayvanları da korumak. Görevimizi ifa etmenin vermiş olduğu huzurla çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Ekipler, daha sonra bölgede devriye görevlerine devam etti.

AA / Cihan Okur - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Amasya Güncel Haberler

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