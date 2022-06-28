Almanya yılın ilk 5 ayında 204 kişiyi Türkiye'ye sınır dışı etti Almanya'nın 204 kişiyi bu yılın ilk 5 ayında Türkiye'ye sınır dışı ettiği bildirildi. Almanya'nın 204 kişiyi bu yılın ilk 5 ayında Türkiye'ye sınır dışı ettiği bildirildi. Federal hükümetin Sol Parti'nin yazılı sorusuna verdiği yanıtta, "Ocak-Mayıs 2022 döneminde toplam 204 kişi Türkiye'ye sınır dışı edildi." ifadelerine yer verildi. Detaylı tabloda, Baden Württemberg eyaletinden 29, Bavyera'dan 37, Berlin'den 5, Bremen'den 2, Hamburg'dan 5, Hessen'den 28, Mecklenburg Vorpommern'den 6, Aşağı Saksonya'dan 5, Kuzey Ren-Vestfalya'dan 39, Rheinland-Pfalz'tan 10, Saarland'dan 6, Saksonya'dan 7, Saksonya-Anhalt'tan 5, Schleswig Holstein'dan 7, Thüringen'den 7 kişinin sınır dışı edildiği bilgisi paylaşıldı. Eyaletlerin dışında sınırlardan sorumlu federal polisin de 6 kişiyi sınır dışı ettiği aktarıldı. Almanya'dan geçen yıl 408, 2020'de 403 ve 2019'da ise 429 kişinin Türkiye'ye sınır dışı edildiği belirtildi. Alman medyası da 2021 yılında Türkiye'den 6 bin 752 kişinin Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğunu yazdı. AA / Cüneyt Karadağ - Güncel rheinland pfalz Bavyera Almanya Türkiye Güncel Haberler

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