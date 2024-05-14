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AK Parti Van İl Başkanlığı Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

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AK Parti Van İl Başkanlığı, Türk Kızılay işbirliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi. Parti üyeleri, İpekyolu'ndaki kan bağış merkezine giderek kampanyaya katıldı.

Ak Parti Van İl Başkanlığınca, Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından Türk Kızılay işbirliğinde 81 ilde eş zamanlı başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verildi.

İpekyolu'ndaki kan bağış merkezini ziyaret eden AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Levent Yıldız, 'Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaç' prensibiyle 81 ilde düzenlenen kampanyaya Van teşkilatının güçlü bir destek verdiğini ifade etti.

Kızılay'ın kan stoklarını artırmak için kampanya başlattığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Bizler de tüm illerimizde eş zamanlı olarak kampanyayı düzenledik. Siyaset ve sivil toplumun çok önemli bir iş birliğinde başarılı bir kampanya yürüyor. Binlerce teşkilat mensubumuz Kızılay kan merkezlerine gitmeye devam ediyorlar. Saat 10.00'da başlayan kampanyamız saat 17.00'de sona erecek. Bu çalışmalarımızda emeği geçen herkese teşekkür ederim, hayırlara vesile olsun."

Konuşmaların ardından partililerin bağışta bulunduğu kampanyaya, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Abdullah Çalım, Şuheda Yaşin, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Kenan Öndil ve teşkilat üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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