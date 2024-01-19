Ak Parti, 17'si Büyükşehir Olmak Üzere 48 İl Belediye Başkan Adayını Açıkladı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da; 17'si büyükşehir olmak üzere 48 il belediye başkan adayını açıkladı. AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Keçiören Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı ise eski AKP Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oldu. Erdoğan aday tanıtım toplantısında, "Partimizin adayları için nasıl gayret gösteriyorsak MHP adaylarını destekleyeceğimiz Manisa, Mersin, Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli, Osmaniye'de de aynı azim, şevk ve samimiyetle çalışacağız. Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ATO Congresium'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında aralarında Ankara ve İzmir'in bulunduğu 17 büyükşehir ile 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, aday tanıtım toplantısında özetle şöyle konuştu:

"30 OCAK'TA SEÇİM BEYANNAMEMİZİ MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE SUNACAĞIZ"

"Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm büyükşehirlerimiz ve il belediye başkan adaylarımızı ilan etmiş oluyoruz. Önümüzdeki cumartesi gününden itibaren İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız.

Hedefimiz Ak Parti ve Cumhur İttifakı'nda olan belediyeleri tekrar ezici oranlarla kazanma yanında, muhalefetin elindeki şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır. Bunun için milletimizin her adımında, her anında hep yanında olacak tüm gönlü ve zihniyle kendini şehirlerine adayacak belediye başkanlarıyla seçimlere hazırlanıyoruz. İnşallah 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Bilindiği gibi, seçim takvimine göre aday listelerinin en geç 20 Şubat'ta seçim kurullarına verilmesi gerekiyor. Niyetimiz 20 Şubat'a kalmadan adaylar konusundaki tüm çalışmaları bitirerek tüm vaktimizi ve enerjimizi seçim kampanyamıza teşrif etmektir.

Sandıkta bize verilen her oyun vebalini, yaptığımız görevlerin her anında üzerinizde hissederek aşkla, azimle kararlılıkla çalışacak, üretecek, farkımızı ortaya koyacağız. Biz asla şehirlerine ve oralarda yaşayan insanlara hiçbir şey vermedikleri halde çeşitli kavramların, değerlerin, sembollerin, ideolojik körlüklerin arkasına saklanarak koltuklarını koruma derdine düşenlerden olmadık, olmayacağız.

Belediye başkanlığı vasıtasıyla şehrinin hadimliğine soyunmak yerine hakimliğine talip olanlar varsa Ak Parti onun için doğru adres değildir. Şehrinin dertleriyle dertlenmeden, ülkesinin hedefleriyle bütünleşmeden, milletinin değerleriyle donanmadan sandığa gözünü diken varsa AK Parti onun için isabetli bir mecra hiç değildir.

"31 MART'TA TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İLK MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE BELEDİYELERİ YÖNETME SORUMLULUĞUNU ÜSTLENECEĞİZ"

Geçtiğimiz Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla birlikte bu şekilde kazandık. İnşallah 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı'nın ilk mahalli idareler seçiminde belediyeleri yönetme sorumluluğunu yine bu şekilde üstleneceğiz.

Bir yanda 10 yılı aşkın süredir kaos çıkartarak, terörü azdırarak, darbe teşebbüsünde bulunarak ekonomik tuzaklar kurarak, ülkemize diz çöktürmek isteyenlerin saldırıları kesintisiz sürüyor. Gezi olaylarıyla sokakları karıştırarak hükümeti devirmek istediler. Kararlı duruşumuz karşısında başaramayınca, ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ülkeyi teslim almak istediler. Milletimizin sinesine çarpıp hüsrana uğrayınca ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. PKK'yı kullanarak hendeklerle etrafını kazdıkları mahalleleri işgal etmek istediler. Güvenlik güçlerimiz onları açtıkları çukurlara gömünce ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar.

Geçtiğimiz günlerde sınır ötesindeki birliklerimize yapılan alçak saldırılar dahil başımıza gelen hiçbir hadise bu tablodan bağımsız değildir. Biz ülkemizin çıkarlarından, milletimizin hedeflerinden taviz vermeyeceğimizi gösterdikçe siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri her alanda ayağımıza takılan yeni çelmelerle karşılaşıyoruz. Böyle yaparak bizi korkutacaklarını, sindireceklerini, yıldıracaklarını, emperyalist emellerine razı edeceklerini sanıyorlar. Tabii bunlar ne Türk milletini ne de onun bir evladı olarak bizi tanıyor. Bize asla geri adım attıramayacaklardır. Bizi yolumuzdan kesinlikle döndüremeyeceklerdir. Bizi ve ülkemizi hiçbir şartta teslim alamayacaklardır.

Samimi bir üzüntüyle ifade etmek isterim ki, ülkemizin ikinci büyük partisi hüviyetini taşıyan CHP, mevcut yönetim altında maalesef emperyalistlerin koç başlığına soyunmuş durumdadır. CHP'nin bölücü terör örgütünün güdümünden çıkamadığı için meşruiyet krizi yaşayan DEM'lilerle yaptığı iş birliği bu kirli oyunun en son sahnesidir. Gerçi bunların seçimlerde Meclis'te ve Belediyelerde yaptıkları iş birliği uzunca bir süredir gizli saklı devam ediyordu. Sütre gerisinden sürdükleri birlikteliklerini artık iyice afişe ettiler.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL'İN KURDUĞU PARTİNİN TABUTUNA EN SON ÇİVİYİ KURULTAY KÜRSÜSÜNDEN TERÖRİSTLERE SELAM GÖNDEREREK BİZZAT ÖZGÜR EFENDİ ÇAKTI"

Birkaç ay öncesine kadar uğruna gözyaşı döktüğü Bay Kemal'e mayıs seçimlerindeki hezimetin tüm faturasını yükleyen Özgür Efendi daha bismillah demeden iradesini ve ipini terör örgütlerinin temsilcilerine teslim etti. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin tabutuna en son çiviyi kurultay kürsüsünden teröristlere selam göndererek, bölücülerle iş birliği yaparak bizzat Özgür Efendi çaktı. Dikkat ederseniz bu iki parti ülkenin ve milletin aleyhine ne varsa birlikte hareket ediyor, lehine ne varsa da birlikte karşı çıkıyor. Daha doğrusu, bölücü örgütün muhitlerinden izin ve icazet almadan CHP yönetimi adım atamıyor, teröre 'terör', teröriste 'terörist' dahi diyemiyor. Bütün hayatları yalanla ve dalavereyle geçenler siyasette ve Meclis'te çevirdikleri küçük numaralarla tabanlarını ve milleti aldatabileceklerini düşünüyorlar. Halbuki istiklalimizi ve istikbalimizi tehdit eden terör örgütlerini nasıl emperyalistler yönlendiriyorsa da CHP de artık bölücü örgütün güdümündeki partinin kontrolündedir, DEM tarafından rehin alınmıştır, esir alınmıştır.

"31 MART'TA ÖZGÜR EFENDİYİ DE VESAYETTEN KURTARIP ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ"

31 Mart'ta sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız aynı zamanda Özgür Efendiyi de vesayetten kurtarıp özgürleştireceğiz. Terör örgütünün DEM'ini de hak ettiği yalnızlığa iteceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın adımlarını da sıklaştıracağız.

"AK PARTİ'NİN HİÇBİR FERDİ BAYRAĞIMIZA 'KAĞIT PARÇASI' DEMEZ"

Tek bayrak diyerek bağımsızlığımıza sıkı sıkıya sarılacak, hilali mahsun ve yıldızı sönük bırakmak isteyenleri hüsrana uğratacağız. Şimdi Parlamento'da çıkmış birisi ne idiğü belirsiz, benim Grup Başkanvekilim Leyla Hanım'a bayrağımıza saldırdığına dair edepsizce ifadeler kullanıyor. Şunu bir defa iyi bil: Ak Parti'nin hiçbir ferdi bayrağımıza 'kağıt parçası' demez, hiçbir ferdi bayrağımızla ilgili 'paçavra' demez. O sizin cibilliyetinizde var ve ortağı olduğunuz partinin cibilliyetinde var.

Meclis'in kürsüsündeki o dokunulmazlığa sığınarak bu tür cibilliyet noktasındaki eksiklerle AK Parti'ye saldıramazlar. Tek vatan diyoruz, her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek topraklar üzerinde kimsenin ameliyat yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Tek devlet diyerek, binlerce yıllık geleneğin son temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalmasını sağlayacağız.

18'nci kez milletimizin huzuruna çıkmanın hazırlığı ve heyecanı içindeyiz. Önümüzdeki 31 Mart seçimlerine AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yine bu hassasiyetle hazırlanıyoruz. Adaylarımızdan seçim beyannamemize kadar her işimizi milletimizle istişare içinde milletimizin görüşlerini alarak yürütüyoruz. Milletimiz neyi uygun gördüyse, bizden beklentileri neyse onu yapmanın, onu hayata geçirmenin derdindeyiz.

Şehirlerimize döndüğümüz andan itibaren önümüzdeki 73 gün boyunca durmadan, dinlenmeden koşturacaksınız. Kimseyi ayırmayacak, kimseyi dışlamayacaksınız. CHP zihniyetinin yaptığı gibi değil, vatandaşın oyunu çantada keklik görmeyeceksiniz. Açık söylüyorum, hiç kimse şahsımız dahil hiç kimseye tıpış tıpış oy vermek zorunda değildir. Bilakis biz hiçbir ayrım yapmadan her bir insanımızı velinimet görerek kapısını çalmak zorundayız. Daha önce bize oy versin veya vermesin her vatandaşımıza ulaşmak, zihnini ve kalbini yeniden kazanmak mecburiyetindeyiz.

"MANİSA, MERSİN, BARTIN, ERZİNCAN, KARS, KIRKLARELİ, OSMANİYE'DE DE AYNI AZİM VE SAMİMİYETLE ÇALIŞACAĞIZ"

Partimizin adayları için nasıl gayret gösteriyorsak MHP adaylarını destekleyeceğimiz Manisa, Mersin, Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli, Osmaniye'de de aynı azim, şevk ve samimiyetle çalışacağız. Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak.

Mahalli idarelerde asıl yük belediye başkan adayımızın omzundadır. Adaylarımız herkesten daha fazla çalışmak, daha fazla koşturmak, daha fazla yorulmak, ter dökmek, emek vermekle mesul ve mükelleftir. Hep beraber bunu başardığımızda Allah'ın izniyle muhalefetin kale olarak gördüğü yerler dahil tüm belediyelerde zafer bizim olacaktır."

Erdoğan ardından aralarında 17 büyükşehir ile 48 il belediye başkan adayını açıkladı. Adaylar şöyle:

Adana: Fatih Mehmet Kocaispir

Adıyaman: Ziya Polat

Afyonkarahisar: Hüseyin Ceylan Uluçay

Ağrı: Mehmet Salih Aydın

Aksaray: Evren Dinçer

Amasya: Mehmet Uyanık

Antalya: Hakan Tütüncü

Ardahan: Yunus Baydar

Batman: Adil Sebati Ceylan

Bayburt: Mete Memiş

Bilecik: Mustafa Yaman

Bolu: Muhammed Emin Demirkol

Burdur: Mehmet Şimşek

Çorum: Halil İbrahim Aşgın

Diyarbakır: Mehmet Halis Bilden

Gaziantep: Fatma Şahin

Gümüşhane: Ercan Çimen

Hakkari: İsmet Ölmez

Hatay: Mehmet Öntürk

Iğdır: Ülkü Öcal

Kahramanmaraş: Fırat Görgel

Karabük: Özkan Çetinkaya

Karaman: Mevlüt Akgün

Kayseri: Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale: Mehmet Saygılı

Kırşehir: Osman Arslan

Kilis: Reşit Polat

Konya: Uğur İbrahim Altay

Kütahya: Kamil Saraçoğlu

Malatya: Sami Er

Mardin: Abdullah Erin

Muş: Feyat Asya

Nevşehir: Mehmet Savran

Niğde: Emrah Özdemir

Sakarya: Yusuf Alemdar

Siirt: Ekrem Olğaç

Sivas: Hilmi Bilgin

Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak: Mehmet Yarka

Tekirdağ: Cüneyt Yüksel

Trabzon: Ahmet Metin Genç

Tunceli: Erkan Eroğlu

Uşak: Mehmet Çakın

Van: Abdulahat Arvas

Yozgat: Celal Köse

Zonguldak: Ömer Selim Alan

İzmir: Hamza Dağ

Ankara: Turgut Altınok