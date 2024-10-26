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Temizlik işçisi "Haram" diye bankaya iade ettiği 23 milyon liranın peşine düştü

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İzmir'de 42 yaşındaki temizlik işçisi Özkan Aydik, hesabına gelen 23 milyon lirayı "Haram" diyerek bankaya gidip iade etti. Paranın iade edilip edilmediğini merak eden merak eden Aydik, "Banka yetkilileri paranın geldiği ve gittiği yeri kural gereği söyleyemediklerini bildirdi. Tedirgin oldum ve polis merkezine gidip durumu bildireceğim" dedi.

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan temizlik işçisi, fatura ödemek için mobil bankacılık uygulamasına girdiğinde hesabındaki 23 milyon liranın üzerindeki parayı görünce hayatının şokunu yaşadı. Hesabına gelen 23 milyon lirayı hemen bankaya giderek iade eden dürüst vatandaş, şimdi o paranın nereden geldiğini ve parayı bankanın nereye iade ettiğini öğrenmek istediğini söyledi.

Menderes ilçesi Gölcükler Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki temizlik işçisi Özkan Aydik, 23 Ekim sabahı doğalgaz faturasını ödemek için mobil bankacılık uygulamasına girdiğinde hesabına 23 milyon 16 bin 393 Türk Lirası'nın yatırıldığını gördü. Hayatının şokunu yaşayan Aydik, durumu hemen bankanın müşteri hizmetlerine bildirdi. Bu paranın nereden geldiğini öğrenmek isteyen Özkan Aydik, bilgi verilmemesi üzerine hemen banka şubesine gitti. Hesabındaki fazla paranın tamamını bankaya iade eden Aydik, yine paranın nereden geldiğini öğrenemedi.

BÜYÜK TEDİRGİNLİK YAŞADI

Aklının bulandırılmasını istemediği için durumu önceden kimseye söylemediğini aktaran Özkan Aydik, bankaya parayı iade ettikten sonra durumu ailesine ve komşusuna izah etti. Büyük tedirginlik yaşayan Özkan Aydik, komşusu Uğur Karaca'nın tavsiyesi üzerine durumu kamuoyuna da açıklamak istedi. Dürüst vatandaş, daha sonra Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade verdi.

Temizlik işçisi 'Haram' diye bankaya iade ettiği 23 milyon liranın peşine düştü

HARAM PARA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Büyük bir şok yaşadığını söyleyen Özkan Aydik, haram para olduğu için miktarın tümünü iade ettiğini söyledi. Aydik, "Doğalgaz faturamı ödemek için mobil bankacılık uygulamama girdiğimde hesabımda 23 milyon liranın üzerinde bir paranın olduğunu gördüm. Şaşkınlıkla hemen bankanın müşteri hizmetlerini aradım ve bu paranın nereden geldiğini sordum. Cevap alamayınca da hemen bankanın yolunu tuttum ve durumu izah ettim. Birkaç telefon görüşmesi yaptılar ve daha sonra ben gelen paranın tamamını, haram para olduğu için bankaya iade ettim" diye konuştu.

"İADE ETTİM AMA BU PARA NEREYE GİTTİ?"

Özkan Aydik, "Ben bankaya gidip parayı iade edene kadar kimseye bu olaydan bahsetmedim belki aklımı bulandırırlar diye. Nasıl bir vatandaş gişeden para ödüyorsa o şekilde iademi yaptım. Sonra da hiç kimse gelip bu para nereden geldi diye sormadı banka yetkililerinden. Şüpheye girdim ve durumu komşuma izah ettim. Yani bu para nereden geldi, ben parayı iade ettim ama para nereye gitti; onu öğrenmek istiyorum. Paranın geldiği ve gittiği yeri kural gereği söyleyemediklerini bildirdi bana banka yetkilileri. Tedirgin oldum ve buradan da şimdi polis merkezine gidip durumu bildireceğim" açıklamasında bulundu.

Temizlik işçisi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Genel

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Yorumlar (10)

Murat Bahar:

Talih kuşu başına konmuş, eee tabi sonradan pişman oldun değil mi , banka yiyeceğine sen yeseydin silindir tekerleği

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Selim AYDOĞAN:

İşgüzar dingil

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Mevlüt:

Kesinlikle şahsa yazılı cevap verilmesi lazım.

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Ozan Susuz:

Sana para vermedi diyemi yapıyorsun bunu ?

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sergen Dönmez:

Ailemizin akil küpü

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arda sever:

dürüstlük güzel bişey ama enayide olmamak lazm banka parayı kendine almıştır

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Hazar GOK:

Bunlar hep fazla deterjan solumaktan

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NAKRE:

Kesinlikle olayın peşini bırakmasın iade edildi veya edilmedi sonuna kadar araştırılsın ülkemizde sahtekar o kadar çok ki bankaya iade edildi diye parayı kendi hesabına aktarabilirler paraya başkaları el koymuş olabilir

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