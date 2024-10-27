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Bomba iddia: AK Parti yönetimi asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını istiyor

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Milyonların gözü yeni yılda asgari ücrete yapılacak zamma çevrilirken, ekonomi yönetimi rakamın beklenen enflasyon oranı olan yüzde 25 civarında artırılmasını, AK Parti yönetimi ise yüzde 28-30 civarında zam yapılmasının gerektiğini düşünüyor. Eğer AK Parti yönetiminin talep ettiği gibi bir artış gündeme gelirse yeni asgari ücret 22 bin lira civarına yükselecek.

Türkiye'deki milyonlarca asgari ücretli çalışan gözünü yapılacak zam oranlarına çevirirken Ankara kulislerinde dikkat çeken rakamlar telaffuz edilmeye başlandı.

EKONOMİ YÖNETİMİ YÜZDE 25 İSTİYOR

Ekonomi yönetimi, asgari ücretin 2025 yılında beklenen enflasyon oranı olan yüzde 25 civarında artırılması gerektiği görüşünde. Eğer yüzde 25 artarsa asgari ücret 21 bin 250 liraya yükselecek.

Ak Parti yönetimindeki hâkim görüş ise asgari ücretin yüzde 28-30 civarında artırılması. Türkiye gazetesindeki haber göre yüzde 28-30'luk bir artış durumunda yeni asgari ücret 22 bin lira civarına yükselecek.

MUHALEFETİN TALEBİ 30 BİN LİRA

Muhalefet partileri asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini belirterek aralıkta oluşturulacak asgari ücret tespit komisyonunda masaya en düşük bu rakamla oturulması gerektiğini savunuyor.

ANKET SONUÇLARI NE DİYOR?

Asgari ücretle ilgili çeşitli kurumlar tarafından yapılan anketlerdeki farklı tahminler ise şu şekilde:

  • OVP'ye göre yüzde 41.5 zam yapılırsa net asgari ücret 24 bin 058 TL olacak.
  • Merkez Bankası anketine göre yüzde 43.14 zamla 24 bin 336 TL.
  • Anadolu Ajansı anketine göre yüzde 42.64 zamla 24 bin 251 TL.
  • Reuters anketine göre yüzde 42.95 zamla 24 bin 304 TL.
  • Finansal Kurumlar Birliği anketine göre yüzde 49.39 zamla 25 bin 399 TL.
Bomba iddia: AK Parti yönetimi asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını istiyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Asgari Ücret İş Dünyası AK Parti Politika Ekonomi Finans Zam

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Yorumlar (39)

itunes para:

o bile çok. dayandık az daha dayanalım. dert asgari ücret değil ki. şimdi zam yapıldımı iğneden ipliğe herşeye gene zam gelecek. enflasyon gene yükselecek. çoğu sektör zorda daha çok iş yeri kapanacak. bir adamın sigortası aylık en kötü 8-10 bin olmuş. maaşı asgari alan da yok ki. işverenin canı çıkıyor. zaten yapılan işin karşılığınıda alamıyor. hal böyle olunca da adam kapatıyor. onlar kapattığında da çark dönmuyor. böyle oluncada ülke kaybediyor. alın size ülkenin özeti.

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osman orenlioğlu:

25000 den aşagı olmamalı

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Oğuz Çelik:

Zam falan istemiyoruz yeter gidin artık...

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Emre null:

ulkede serbest piyasa oldukca sen asgariyi 1 milyon da yapsan da yine bir anlam ifade etmez çünkü marketler ev sahipleri ona göre fiyatlari yükseltiyor enflasyon düşüyor deniliyor biriki ay önce 90 lira olan yumurta 30 lu yumurta suan 125 48 lira olan 1 litre yag suan 64 lira herseyin fiyatı surekli artiyor ama enflasyon düşüyor kime göre neye göre düşüyor onu anlamıyoruz fiyatlar surekli artiyor ama bakana göre düşüyor Tek çözüm devletin en azından et yag pirinc şeker kira gibi temel ihtiyaçların fiyatlarini asgari ücrete uygun sekilde yıllık olarak kendisinin belirlemesidir bu en etkili ve en doğru çözümdür bu çözüm uygulayacak turizmcilerin ihracatçıların tuccarlarin çıkarlarına göre degil halkın çıkarlarına göre hareket edecek halkçı bir lider lazim o yok işte Erdoğan iyice halkçıliktan uzaklaşmaya başladı bu 2028 de kaybetmesine neden olacak

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Sonby Erdm:

bence zama gerek yok hayatta kalanlarla yola devam . fakir ölsün akp politikası

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ferhat konuk:

9 aylık enflasyon %36, tahmini yıl sonu enflasyonu %44. bunlar neye göre hesaplıyor

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Alper Ünver:

Asgarî. ücrette önemli ama emeklilere bir güzellik yapın.dogru dürüst maaş verin. Eyt yüktür demekten vazgeçin. zaten eksik çıkardınız eyt yi

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Ramazan Karakuş:

Benim tahminim 24.000 ? civari olacak.Yilda tek zam.

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Metin:

Her şey iki ye katlandı neden yüzde 30 olsun en az 30k olması Lazım. Millet nefes alsın

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Gokhan Y :

Ha yangina benzin dokmussun ha asgari ucreti arttirmissin.

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