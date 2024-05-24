Afganistan, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i tanıma kararını memnuniyetle karşıladı

Afganistan yönetimi, Filistin'i tanıyacaklarına dair açıklama yapan İspanya, Norveç ve İrlanda'nın kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, İsrail'in savaş suçu işlediği ve soykırım yaptığı, Gazze'nin nüfusunu değiştirdiği belirtilerek, kararı olumlu bir adım olarak gördükleri ve bundan memnuniyet duydukları kaydedildi.

İsrail'in kınandığı ve Filistin topraklarının Filistin halkının meşru hakkı olduğu belirtilen açıklamada, özellikle Müslüman ülkeler olmak üzere uluslararası topluma Gazze'deki krizin sona ermesi için acil adım atma çağrısı yapıldı.

İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacaklarını duyurmuştu.