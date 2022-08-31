Adana gündem haberleri... Adana'da sulama kanalına düşen kişinin cesedi bulundu Güncel Haberler Edinilen Adana gelişmesine göre Adana'da dün düştüğü sulama kanalında kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı. Adana'da dün düştüğü sulama kanalında kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı. Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde, DSİ'ye ait sulama kanalında ceset görenler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, sudaki cesedin dün Koza Mahallesi Sümbül Caddesi'nde kanala düşen İlyas Bircan'a ait olduğunu tespit etti. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan ceset, incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Merkez Yüreğir ilçesinde dün sulama kanalına düşerek kaybolan kişi için arama çalışması başlatılmıştı. Güncel Kaynak: AA / Ömer Yıldız Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Adana Yüregir Adana Güncel Haberler

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