ABD Kongre heyeti, Tayvan lideri Tsai ile görüştü

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret eden ABD Kongre heyeti, Ada'daki hükümetin lideri Tsai Ing-wen ile görüşme gerçekleştirdi.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret eden ABD Kongre heyeti, Ada'daki hükümetin lideri Tsai Ing-wen ile görüşme gerçekleştirdi.

South China Morning Post'un Tsai'nin ofisinden yetkililere dayandırdığı haberine göre, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığındaki heyetin görüşmesi basına kapalı yapıldı.

5 kişilik Kongre heyeti, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile gerilime yol açan Tayvan ziyaretinden 12 gün sonra dün gece Ada'ya gelmişti.

Heyetin Tsai ile görüşmesinde, ABD-Tayvan ilişkileri, bölgesel güvenlik, ticaret ve yatırım, küresel tedarik zincirlerindeki sorunlar ile iklim değişikliğini tartıştığı aktarıldı.

Heyet Başkanı Markey, kişisel Twitter hesabında ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "ziyaretin, ABD'nin Tayvan'a desteğini göstermeyi ve Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı teşvik etmeyi amaçladığını" ifade etti.

Heyet, bugün sona erecek ziyarette ayrıca Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu ve parlamento mensuplarıyla görüşecek.

Markey'e, ziyarette Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyesi Aumua Amata Coleman ile Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri John Garamendi, Alan Lowenthal ve Don Beyer eşlik ediyor.

Çin'den tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Senatör Markey öncülüğündeki heyetin, Çin'in tüm uyarılarına ve itirazına rağmen "Çin'in Tayvan bölgesini" ziyaret ettiğini belirterek "Bir grup ABD'li siyasetçi, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlerle suç birliği yaparak 'tek Çin' ilkesine meydan okumaya çalışıyor. Bu çabalar başarısızlığa mahkumdur." dedi.

Sözcü Vang, Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için kararlı tedbirler alacağını ifade etti.

Çin ordusu, Ada çevresinde "devriye faaliyeti ve tatbikat" başlattı

Bu arada Çin ordusu, ABD Kongre heyetinin Tayvan'ı ziyaretinin ardından Ada çevresinde askeri devriye faaliyeti ve tatbikat başlattığını duyurdu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Şi Yi, "Tayvan çevresinde müşterek muhabere hazırlık devriyesi ve gerçek muharebe tatbikatları yapacaklarını" bildirdi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien de ziyaretin, ABD'nin Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı bozmaktaki rolünü ortaya koyduğunu kaydederek "PLA'nın Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasındaki müşterek tatbikat ve eğitimleri, ABD-Tayvan suç birliğine ve provokasyonuna kararlı bir tepkidir." ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyareti

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyeti, 2 ve 3 Ağustos'ta Tayvan'ı ziyaret etmişti. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmiş, Çin ordusu ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlara başlamıştı.

6 bölgede yürütülen tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında, Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.