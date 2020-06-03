GTB dijital söyleşilerinde TÜRİB konuşuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GTB dijital söyleşilerinde TÜRİB konuşuldu

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), 'Tarım Masası Dijital Söyleşileri' programının yayın konukları, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali ve TÜRİB Genel Müdür Yardımcısı Necla Küçükçolak oldu.

GTB dijital söyleşilerinde TÜRİB konuşuldu
03.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:44

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), 'Tarım Masası Dijital Söyleşileri' programının yayın konukları, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali ve TÜRİB Genel Müdür Yardımcısı Necla Küçükçolak oldu.

GTB'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan söyleşide, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ve Ürün İhtisas Borsasının işleyişi ve tarım sektörüne katkıları hakkında bilgiler verildi.

GTB Basın Sorumlusu Savaş Oğuz'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, Türkiye tarımında yeni bir dönemi başlatan TÜRİB'in işleyişi hakkında izleyicilere bilgiler aktarıldı.

Tarlada yetiştirilen ürünün lisanslı depoya intikal edip, TÜRİB'de işlem görmesine kadar geçen süreçteki tüm işlemlerin ayrıntılarıyla ele alındığı programda, TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, TÜRİB'in faaliyetleri ile önümüzdeki dönem yol haritası hakkında açıklamalarda bulundu. TÜRİB'in başlıca amacı ve faaliyet konusunun, lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak olduğunu kaydeden Kırali, konuşmasında TÜRİB'in ortaklık yapısı ile ilgilide bilgiler verdi.

TÜRİB'in 2019 yılının temmuz ayından itibaren işlemlere başladığına işaret eden Kırali, 10 aylık süreç içerisinde geçen yılın aynı dönemine oranla işlem hacminde yüzde 90'a varan bir artışa ulaştıklarını ifade etti.

ELÜS'ün sağladığı avantajlara da değinen Kırali, "'ELÜS'ün en önemli avantajını lisanslı depoculuk sitemine sağladığı destek olarak değerlendirebiliriz. Buradaki malların alım satımını kolaylaştırması, lisanslı depoculuğu desteklemesi nedeniyle aslında Türkiye'nin gıda güvenliği politikasına da katkı sağlamakta. Lisanslı depolara giren çıkan ürünler belli, koruma şartları belli. Bu nedenle ELÜS, lisanslı depoya malını koyan üreticinin de ondan malını alıp üretim aşamasına kadar orada tutan sanayicinin de gönül rahatlığıyla ürünlerini emanet edebildiği bir sistemin parçasını oluşturmakta" dedi.

Lisanslı depo ve ELÜS sistemiyle yapılan ticarete devletinde ciddi desteklerinin bulunduğunu kaydeden Kırali, bu destekler arasında nakliye, analiz ve depo kira destekleri ile vergi istisnaları ve kredi desteklerinin bulunduğunu söyledi.

ELÜS piyasasında, Ticaret Bakanlığı tarafından lisanslı depo kurulmasına izin verilen tüm ürünlerin işlem görebildiğine dikkat çeken Kırali, işlem hacimlerine göre bu ürünlerin başında buğday, mısır, arpa ve fındığın geldiğini, bunların yanı sıra ayçiçeği tohumu, çavdar, çeltik, fasulye, mercimek, nohut, pamuk, zeytin gibi ürünler ile bu sene Antepfıstığı lisanslı Deponun faaliyete girmesiyle birlikte antepfıstığının da bu ürün gruplarına dahil olacağını sözlerine ekledi.

TÜRİB Genel Müdür Yardımcısı Necla Küçükçolak ise programda TÜRİB'in 10 aylık işlem hacmi hakkında bilgiler verdi.

TÜRİB'in faaliyete geçtiği 26 Temmuz 2019'da buğday hasadının bitmek üzere olduğunu anımsatan Küçükçolak, "Bu nedenle özellikle buğdayda çok az bir ürün toplam işlem hacmimize yansıdı. Genel olarak geçmiş yıllara bakacak olursak bizden önceki 2017'de toplam işlem hacmi 1.2 milyar TL iken, 2018'de bu işlem hacmi 2.8 milyar TL'ye çıkmış. 2019'da bizim de dahil olduğumuz sezonda 6,5 milyar TL'lik bir hacim gerçekleşti. Bunun yaklaşık 3 milyarlık kısmı bizdeydi diğer kalan yarısı ise yetkili 7 borsanın platformunda gerçekleşti. Bu sene 12 milyar TL'nin üzerinde bir işlem hacminin gerçekleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Programın son bölümümde ise TÜRİB'le ilgili izleyicilerden gelen sorulara yanıt verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor Haber
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldü Haber
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi
Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Bir ilimizde vatandaşlar tedirgin! Türkiye'nin, zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Bir ilimizde vatandaşlar tedirgin! Türkiye'nin, zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı
ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı
Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı
George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
'15 Haziran'da rahatlama bekliyorum' diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
"15 Haziran'da rahatlama bekliyorum" diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile iki kez görüştüm
Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile iki kez görüştüm
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı
Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Oktay Kaldırım Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Haldun Dormen Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Antalya
Şu an buradasınız: GTB dijital söyleşilerinde TÜRİB konuşuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 15:44:46. #1.14#
title