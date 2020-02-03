Görele'de, "Çocuklar Aileleri ile Birlikte Camiyle Buluştu' projesi

03.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:08

Giresun'un Görele İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan "Çocuklar Aileleri ile Birlikte Camiyle Buluştu" projesine katılan çocuklara çeşitli ödüller verildi.

Hasanağa Merkez Camisi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Müftü İhsan Öz, çocuklara camilerin sevdirilmesi gerektiğini söyledi.

Buradan yola çıkarak projenin hayata geçirildiğini ifade eden Öz, şöyle konuştu:

"Ne güzel söylemişler, 'Camide namaz kılarken arka saflarda gülüşen çocuk sesleri yoksa gelecek nesiller adına korkun.' Bu yüzden dolayıdır ki her mümin çocukların hafızalarında ve gönüllerinde kötü anı oluşturacak hal ve davranışlardan kendilerini muhafaza etmelidir. Onlara Cenab-ı Hakk'ın evleri camilerimizi sevdirmeliyiz. Oraları alıştırmalıyız."

Konuşmaların ardından çocuklara ödülleri verildi.

Törene, Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, öğrenciler, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA