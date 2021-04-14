Gölcük Tabiat Pakı'nda açan çiçekler güzel görüntü oluşturdu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, açan rengarenk çiçeklerle ayrı bir güzelliğe büründü.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, açan rengarenk çiçeklerle ayrı bir güzelliğe büründü.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan, kış ile ilkbahar mevsimlerinin bir arada yaşandığı tabiat parkında karların erimeye başlamasıyla çiçekler açtı.

Tabiat parkına günübirlik gelen az sayıdaki ziyaretçi, göl çevresinde yürüyüş yaparak ve iskelede fotoğraf çektirerek keyifli vakit geçiriyor.

İstanbul'dan Ankara'ya seyahat ederken Bolu'da mola veren Mustafa Turgut, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bolu'da bir gün istirahat etmek ve Abant ile Gölcük tabiat parklarını gezmek istedim." diye konuştu.

Turgut, Gölcük Tabiat Parkı'nın doğa harikası bir yer olduğunu belirterek, "Türkiye'nin her köşesi cennet. Gölcük, sessiz sakin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz