Son dakika! Güney'den gelen pelikanların sürü geçişi görsel şölen oluşturdu
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Son dakika! Güney'den gelen pelikanların sürü geçişi görsel şölen oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Güney'den gelen pelikanların sürü geçişi görsel şölen oluşturdu -Geçiş sırasında sergiledikleri gösteriler renkli gösterilere sahne oluyor Çeşitli mevsimlerde göç eden pelikanlar akın akın geçiş yapıyorlar.

Güney'den gelen pelikanların sürü geçişi görsel şölen oluşturdu

-Geçiş sırasında sergiledikleri gösteriler renkli gösterilere sahne oluyor

TEKİRDAĞ - Çeşitli mevsimlerde göç eden pelikanlar akın akın geçiş yapıyorlar. Tekirdağ'ın semalarında sürü sürü geçiş yapan pelikanların o anları hayran bırakırken gökyüzü pelikanlarla kaplandı.

Her yıl çeşitli mevsimlerde Avrupa'dan Afrika'ya ve Afrika'dan Avrupa göç eden Pelikan sürüsü için Türkiye önemli kilit noktası konumunda bulunuyor. Bu noktada Trakya Bölgesi her yıl binlerce pelikan sürüsüne ev sahipliği yapıyor. Marmara Denizinin üzerinden Trakya Bölgesine gelen binlerce pelikanın geçişi Tekirdağ'ın semalarında muhteşem gösterilere sahne oldu. Denizin üzerinden kente giriş yapan pelikanlar adeta gökyüzünü kapladı.

Kuzeye ilerliyorlar

Trakya Bölgesi'nde sulak alanlarda mola verip, bir süre karınlarını doyuran pelikanlar dinledikten sonra Kuzeye doğru ilerliyor. Pelikanlar gökyüzünde geçiş yaptıkları sırada zaman zaman zikzaklar çizerek bazen de tek sıra halinde hiç nizamı bozmadan ilerlemeye çalıştı. Güzel bir uyum içerisinde muhteşem görüntülere sahne olan pelikanların o anlar bir vatandaşın kamerasına anbean yansıdı.

Geçtiğimiz haftalarda da büyük bir grupla Trakya semalarından geçen Pelikan gurubunun geçişi kendine hayran bırakmıştı.

Son dakika! Güney'den gelen pelikanların sürü geçişi görsel şölen oluşturdu
Son dakika! Güney'den gelen pelikanların sürü geçişi görsel şölen oluşturdu
Son dakika! Güney'den gelen pelikanların sürü geçişi görsel şölen oluşturdu
Son dakika! Güney'den gelen pelikanların sürü geçişi görsel şölen oluşturdu
Son dakika! Güney'den gelen pelikanların sürü geçişi görsel şölen oluşturdu
Son dakika! Güney'den gelen pelikanların sürü geçişi görsel şölen oluşturdu
Son dakika! Güney'den gelen pelikanların sürü geçişi görsel şölen oluşturdu
Son dakika! Güney'den gelen pelikanların sürü geçişi görsel şölen oluşturdu
Son dakika! Güney'den gelen pelikanların sürü geçişi görsel şölen oluşturdu
Son dakika! Güney'den gelen pelikanların sürü geçişi görsel şölen oluşturdu
Son dakika! Güney'den gelen pelikanların sürü geçişi görsel şölen oluşturdu
Son dakika! Güney'den gelen pelikanların sürü geçişi görsel şölen oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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