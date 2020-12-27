Gidecek yeri olmadığını söylemesine rağmen ceza kesilen kişiye yardım eli uzatıldı

Antalya'da gidecek yeri olmamasına rağmen polis ekibince sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza uygulanan kişiye devletin yardım eli uzatıldı.

Antalya'da gidecek yeri olmamasına rağmen polis ekibince sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza uygulanan kişiye devletin yardım eli uzatıldı.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte yapılan denetimler sırasında Ali Çiftçi'ye kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 lira ceza uygulandı. Çiftçi'nin kalacak yeri olmadığından sokakta kaldığının basında yer alması üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince araştırma yapıldı.

Akşam saatlerinde serdiği kartonların üzerinde yatarken bulunan Çiftçi, zabıta ve polis ekiplerince, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Bimekan Barınma Evine yerleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından, "Kimsenin mağdur olmasını istemeyiz. Sokakta kalan vatandaşlarımız için 7 gün 24 saat görevdeyiz." paylaşımında bulundu.

Polis ekipleri, sabah saatlerinde Çiftçi'yi kaldığı yerden alarak, şehirlerarası otobüs terminaline götürdü. Ekipler, biletini alıp, HES kodu uygulaması konusunda yardımcı oldukları Çiftçi'yi memleketi Ankara'ya uğurladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşım da "Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi'yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik. Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı