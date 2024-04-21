Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Salkımevler Mahallesi Piyade Er Fikret Karamusaoğlu Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Çeltikçi istikametinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan Onur İlkbahar'ın kullandığı 07 LEB 20 plakalı otomobil MATSO Turizm Fakültesi önündeki kavşakta Mehmet Akif Ersoy Kapalı Spor Salonu istikametinden gelen Tuncay Ulusoy'un kullandığı 07 BPB 219 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.