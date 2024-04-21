Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Mehmet Raşit A.'nın kullandığı 34 JP 0979 plakalı otomobil, şehir merkezi istikametine seyir halindeki Muhammet Abdullah G.'nin kullandığı 07 BNR 932 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA