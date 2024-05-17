Üye Girişi
Haberler

Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısında Mendoza'nın kendi kalesine attığı golle Antalyaspor öne geçti.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Turgut Doman, Murat Şener, Bersan Duran

Bitexen Antalyaspor : Leite, Amar, Veysel Sarı, Mert Yılmaz, Kaluzinski, Güray Vural, Safuri, Saric, Larsson, Buksa, Assombalonga

Yukatel Adana Demirspor : Magomedaliyev, Atal, Gravillon, İsmail Çokçalış, Abdulsamet Burak, Tayfun Aydoğan, Michut, Mendoza, Dorukhan Toköz, Muanza, Alioui

Gol: Dk. 30 Mendoza (Kendi kalesine) (Bitexen Antalyaspor )

Sarı kart: Dk. 45 Atal (Yukatel Adana Demirspor )

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

1. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. İsmail Çokçalış'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Tayfun Aydoğan'ın aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlağı savunma oyuncusu Veysel Sarı çizgi üzerinden çıkardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

19. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışında topla buluşan Saric'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'de kaldı.

30. dakikada Antalyaspor öne geçti. Safuri'nin sağ taraftan kullandığı kornerde ön bölümdeki Mendoza'ya çarparak kaleye yönelen top, sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Antalyaspor Antalya Futbol Spor Güncel Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden skandal karar! AK Parti İl Başkanı'nı ziyaret eden Avrupa Şampiyonu Sude Nur Çakır'ın sözleşmesi feshedildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden skandal karar! AK Parti İl Başkanı'nı ziyaret eden Avrupa Şampiyonu Sude Nur Çakır'ın sözleşmesi feshedildi

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

Bakmadan Geçme

Galatasaray Pınar Karşıyaka Play Off Serisi kaç kaç, kim önde? Galatasaray Ekmas Pınar Karşıyaka Play Off maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 17 Mayıs Basketbol Play Off CANLI İZLE! Antalyaspor Adana Demirspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Antalyaspor ADS maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kanada bayan voleybol milli takım kadrosu ve instagram hesapları ne 2024? Antalyaspor Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Antalyaspor ADS maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Tayland bayan voleybol milli takım kadrosu ve instagram hesapları ne 2024? Sırbistan bayan voleybol milli takım kadrosu ve instagram hesapları ne 2024? 16-17 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Antalyaspor Adana Demirspor maçı CANLI izle! 17 Mayıs Antalyaspor ADS maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Ateş Kuşları yok mu, Ateş Kuşları final mi yaptı? Indiana Pacers New York Knicks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 18 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! 17-18 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? İstanbulspor Sivasspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İstanbulspor Sivasspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kemerburgaz son hali nasıl, Galatasaray antrenman tesisi bitti mi 2024? Gaddar 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen 'Yalancılar' sesiyle irkildi

İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen "Yalancılar" sesiyle irkildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title