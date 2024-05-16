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Antalya'da 2023 yılında 12 bin 45 trafik kazası meydana geldi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Antalya'da 2023 yılında 12 bin 45 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti. Bu rakam Isparta'da bin 666, Burdur'da ise bin 349 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023 yılında Antalya'da 12 bin 45 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu rakam Isparta'da bin 666, Burdur'da ise bin 349 olarak kaydedildi.

TÜİK, Türkiye geneli kara yolunda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin istatistikleri paylaştı. Türkiye'de 2023 yılında toplam 1 milyon 314 bin 136 adet trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 1 milyon 79 bin 65 adedinin maddi hasarlı, 235 bin 71 adedinin ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olduğu belirtildi. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 83,1'i yerleşim yeri içinde, yüzde 16,9'u ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Trafik kazalarında 6 bin 548 kişi hayatını kaybederken 350 bin 855 kişi ise yaralandı.

Antalya'da 12 bin 45 ölümlü ve yaralanmalı kaza

Ülke genel rakamlar böyleyken, Antalya'da ise 12 bin 45 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu rakam Isparta'da bin 666, Burdur'da ise bin 349 olarak kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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