Antalya'da motosiklet kazası geçiren sürücünün rahat tavrı
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü, kaza sonrası yara almadan rahat bir şekilde hareket etti. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde sürücünün olayı umursamadan yerden kalktığı ve motosikletini kaldırdığı görülüyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletiyle kaza yapan sürücünün rahat tavrı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Orta Mahalle, Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesinde meydana geldi. İsmi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, seyir halindeyken kontrolünü kaybeden sürücü yere düştü. Motosiklet, yerde metrelerce savrulurken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay sonrası hiçbir şey olmamış gibi yerden kalkan ve motosikletine doğru yürüyen sürücü bir vatandaş ile motosikleti yoldan kaldırdı. Görenlerin 'Bu kadarına da pes' dediği arlar güvenlik kamerası tarafınan kaydedildi. - ANTALYA