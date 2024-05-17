Alanya'da otomobil kazası: 2 Polonyalı turist hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, duvara çarpan otomobil alev aldı ve içerisinde bulunan 2 Polonyalı turist hayatını kaybetti. Kazada sürücü Zbigniew Piotr Kurzepa ve Magdalena Maria Kulik yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde duvara çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 2 Polonyalı turist yaşamını yitirdi.
Zbigniew Piotr Kurzepa'nın (59) kullandığı 07 BHY 934 plakalı otomobil, Yeşilöz Mahallesi eski Gazipaşa yolu güzergahında beton duvara çarptı. Alev alan araç, yanmaya başladı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen araçtaki sürücü ile Magdalena Maria Kulik'in (47) hayatını kaybettiği belirlendi.
Cesetler, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
Polonyalı turistlerin tatil için Alanya'ya geldikleri öğrenildi.