Antalya'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde beton ve demir parçalarına çarpan motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Pazartesi günü kullandığı motosikletin Karadayı Mahallesi'nde yol kenarındaki beton ve demir parçalarına çarparak devrilmesi sonucu yanındaki eşi Teybut Nur Çiftçi Otgüne (20) ile yaralanan ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan 21 yaşındaki Umut Otgüne, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Organlarının bağışlandığı öğrenilen Otgüne'nin cenazesinin Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Serik'te toprağa verileceği belirtildi.

Kazada yaralanan Teybut Nur Çiftçi Otgüne'nin ise Serik Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Çiftin 2 ay önce evlendiği ve Boğazkent Mahallesi'ndeki bir otelde kuaförlük yaptıkları öğrenildi.

29 Nisan'da Umut Otgüne'nin kullandığı 07 AUL 207 plakalı motosiklet, Karadayı Mahallesi'nde yol kenarında bulunan beton ve demir parçalarına çarpıp yoldan çıkarak devrilmiş, Umut Otgüne ile beraberindeki eşi Teybut Nur Çiftçi Otgüne yaralanmıştı.