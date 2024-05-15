Alanya'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaatın beşinci katından düşen işçi yaşamını yitirdi. Cikcilli Mahallesi'nde bir inşaatın beşinci katında dış cephe uygulaması yapan Nurullah Sicim (33), dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan Sicim, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaatın beşinci katından düşen işçi yaşamını yitirdi.
Cikcilli Mahallesi'nde bir inşaatın beşinci katında dış cephe uygulaması yapan Nurullah Sicim (33), dengesini kaybederek zemine düştü.
Ağır yaralanan Sicim, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.