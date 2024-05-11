Üye Girişi
Haberler

Antalya'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezinde su birikintileri oluştu. Vatandaşlar saçaklara sığınarak korunmaya çalıştı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, kentte yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Antalya'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün "sarı kod" uyarısında bulunduğu kent merkezi ve bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak etkili oldu.

Kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı noktalarda su birikintileri meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkanların altındaki saçaklara sığınarak korunmaya çalıştı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Antalya ve çevrelerinde beklenen sağanağın kenttin doğusunda yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Antalya Hava Durumu Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

 CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

 Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Yargı eleştirilemez değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Yargı eleştirilemez değildir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title