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Antalya'da motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle, Belek turizm merkezi yolu, otogar karşısında meydana geldi. Mustafa U.'nun kullandığı 07 YR 974 plakalı motosiklet ile aynı istikamete seyir halindeki sürücüsü tespit edilemeyen 07 E 7107 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, yaklaşık 20 metre sürüklendi. Olay sonrası vatandaşların ihbarı üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, kaskı sayesinde kazayı ucuz atlatırken, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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