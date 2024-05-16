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Alanya'da 6 İş Yerinden Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde son dönemlerde artan iş yerinden hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, 6 farklı iş yerinden 50 bin TL değerinde para çalma suçundan adli makamlara sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 farklı iş yerinden hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde son dönemlerde iş yerinden hırsızlık olaylarının artması üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayların faillerinin tespit edilmesine yönelik Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 3 kişi yakalandı. 6 farklı iş yerinden 50 bin TL tutarındaki paranın çalınması olayı ile ilgili olarak yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.A. ve K.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, K.M.K.A. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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