Üye Girişi
Haberler

Manavgat'ta otomobil binaya çarptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil binaya çarptı. Kazada kimse yaralanmadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil binaya çarptı. Kazada kimse yaralanmadı.

Kaza, Kızılağaç Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Ahmet Tapan'ın kullandığı 31 AKS 121 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun sol tarafındaki tek katlı binaya çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Antalya Olay Antalya Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title