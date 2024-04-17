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Antalya'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.H. idaresindeki 07 BHH 495 plakalı motosiklet ile 7. Sokak'tan Uğur Mumcu Caddesi'ne çıkan G.Y. idaresindeki 07 ADU 225 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü T.H. yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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