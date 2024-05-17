Üye Girişi
Haberler

Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor'u 2-1 yendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Bitexen Antalyaspor, evinde Yukatel Adana Demirspor'u 2-1 yendi. Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Turgut Doman, Murat Şener, Bersan Duran

Bitexen Antalyaspor : Leite, Amar, Veysel Sarı, Mert Yılmaz (Dk. 81 Naldo), Kaluzinski, Güray Vural, Safuri (Dk. 86 Ufuk Akyol), Saric (Dk. 75 Milosevic), Larsson, Buksa, Assombalonga (Dk. 81 Emre Uzun)

Yukatel Adana Demirspor : Magomedaliyev (Dk. 90+2 Deniz Eren Dönmezer), Atal, Gravillon, İsmail Çokçalış, Abdulsamet Burak, Tayfun Aydoğan (Dk. 90+2 Ozan Demirbağ), Michut, Mendoza, Dorukhan Toköz (Dk. 84 İzzet Çelik), Muanza (Dk. 55 Yusuf Barasi), Alioui (Dk. 46 Aimbetov)

Goller: Dk. 30 Mendoza (Kendi kalesine), Dk. 74 Mert Yılmaz (Bitexen Antalyaspor ), Dk. 65 Aimbetov (Yukatel Adana Demirspor )

Sarı kartlar: Dk. 45 Atal (Yukatel Adana Demirspor ), Dk. 76 Mert Yılmaz (Bitexen Antalyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Bitexen Antalyaspor, evinde Yukatel Adana Demirspor'u 2-1 yendi.

59. dakikada Larsson'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Buksa'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'de kaldı.

65. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Atal'ın sol kanattan yerden pasında kale önünde topla buluşan Aimbetov, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1.

74. dakikada Antalyaspor yeniden öne geçti. Safuri'nin pasına hareketlenerek penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Mert Yılmaz'ın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra filelere gitti: 2-1.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Antalyaspor Antalya Spor Güncel Haberler

Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden skandal karar! AK Parti İl Başkanı'nı ziyaret eden Avrupa Şampiyonu Sude Nur Çakır'ın sözleşmesi feshedildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden skandal karar! AK Parti İl Başkanı'nı ziyaret eden Avrupa Şampiyonu Sude Nur Çakır'ın sözleşmesi feshedildi

 Pazarcılıktan su örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi

Pazarcılıktan su örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title