Antalya'da Kamyonet Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetin şarampole uçması sonucu, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi Burmahancı Caddesinde 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Y.'nin kullandığı 07 BAR 036 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kaza sonrası, ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Hüseyin Y., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası inceleme başlatıldı. - ANTALYA