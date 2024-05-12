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Antalya'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi Sarıaali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E.'nin (16) kullandığı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik yükseklikten şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü İ.E. ile yanında bulunan B.Y. (15), sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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