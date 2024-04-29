Antalya'da motosiklet kazası: Evli çift yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde tek taraflı meydana gelen motosiklet kazasında evli çift yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut O.'nun kullandığı 07 AUL 207 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir malzemelerine çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Umut O. (21) ile motosiklette bulunan eşi Teybut Nur Çiftçi O. (20) yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası inceleme başlatılırken, çiftin 2 ay önce dünya evine girdiği ve 5 yıldızlı otelde kuaförlük yaptığı öğrenildi. - ANTALYA