Germencik'e 7 bin dut fidanı dikilecek
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Germencik'e 7 bin dut fidanı dikilecek

Germencik'e 7 bin dut fidanı dikilecek
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik ilçesinde Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçenin kurtuluş günü olan 7 Eylül anısına, 7 bin dut fidanı dikileceğini bildirdi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçenin kurtuluş günü olan 7 Eylül anısına, 7 bin dut fidanı dikileceğini bildirdi.

Germencik Belediye Başkanı Öndeş, 7 Eylül'ün bu yıl da ilçede coşkuyla kutlandığını belirtti.

Bölgedeki orman yangınlarını hatırlatan Öndeş, "Bu nedenle de 7 Eylül'de gençlerle 7 bin ağaç kampanyası başlattık. Gölgesi güzel olduğu için dut ağacını tercih ettik. Ağaç kadar güzel bir eser yok. Amacımız Germencik'in her yerini ağaçlandırmak." dedi.

Öte yandan ilk fidanlar, İl Çayı ve çevresine dikildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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