Gece körlüğüne dikkat çekmek için etkinlik düzenlediler
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Gece körlüğüne dikkat çekmek için etkinlik düzenlediler

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Gece körlüğüne dikkat çekmek için etkinlik düzenlediler

Afyonkarahisar Kent Konseyi ve Retinitis Pigmentosa (RP) Hastaları Platformu tarafından "gece körlüğü" olarak da bilinen göz hastalığına dikkat çekmek, farkındalık ve bilinç oluşturmak adına etkinlik düzenlendi.

Afyonkarahisar Kent Konseyi ve Retinitis Pigmentosa (RP) Hastaları Platformu tarafından "gece körlüğü" olarak da bilinen göz hastalığına dikkat çekmek, farkındalık ve bilinç oluşturmak adına etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Vali Gökmen Çiçek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel, il müdürleri, STK temsilcileri ve RP hastaları katıldı. Etkinlikte Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Doktoru Doç. Dr. Mustafa Doğan ile Yüksek İhtisas, Eğitim ve Araştırma Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Volkan Baltacı, Retinitis Pigmentosa hastalığını ve tedavi sürecini anlattı. Ardından RP Hastaları Platform Yöneticisi Öznur Kırman söz aldı. Kırman, RP hastaları olarak yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

"Hayatlarınızı kolaylaştırmak için elimden geleni yapacağı"

Daha sonra konuşan ve bundan sonraki süreçte bu hastalığı taşıyan kişilere karşı daha duyarlı olacağını ifade eden Vali Gökmen Çiçek, "Bugün RP hastalarının aslında ne kadar zorluk çektiklerini bir kez daha görmüş olduk. Gerçekten zor bir hastalık. Bugünden sonra bu hastalık konusunda daha duyarlı olacağıma söz veriyorum. Sizlerin hayatlarını kolaylaştırmak için Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile birlikte elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Gece körlüğüne dikkat çekmek için etkinlik düzenlediler
Gece körlüğüne dikkat çekmek için etkinlik düzenlediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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