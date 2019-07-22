Gazzeli kamyon şoförleri İsrail ablukasını protesto etti

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Gazzeli kamyon şoförlerinin düzenlediği gösteri

Üzerinde Filistin bayrakları ve afişler asılı kamyonları ile gösteriye katılan Gazzeli kamyon şoförleri

Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi Üyesi Bessam el-Ferra'nın konuşması

Şoförlerden Mahmut Mesut'un konuşması

İslami Cihad yöneticilerinden Ahmed el-Mudellel ile röportaj Gazzeli kamyon şoförleri yıllardır süren İsrail ablukasını protesto etmek için gösteri düzenledi. Gösteriye müdahale eden İsrail askerleri 4 Filistinliyi yaraladı.

Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi'nin çağrısıyla Gazze sınırında toplanan kamyon şoförleri araçlarına "Gazze uğradığı büyük zulme hiçbir zaman boyun eğmedi" yazan afişler astı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler sık sık İsrail'in hukuksuz ablukasına son verilmesini istedikleri sloganlar attı.

"Filistin birliği bir zorunluluk"

Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi Üyesi Bessam el-Ferra, burada yaptığı konuşmada, "Gazzeliler ve tüm Filistinliler olarak ABD'nin Yüzyılın Anlaşması adını verdiği planı ve muhtemel sonuçlarını başarısız kılmak için buradayız. Filistin davasını kuşatan sıkıntıları aşmak için Filistin birliğinin sağlanması zorunluluktur." dedi.

Şoförlerden Mahmut Mesut ise Gazze Şeridi'nde 2 milyondan fazla Filistinliyi, mağdur eden İsrail ablukasının, her kesimi olduğu gibi kamyon şoförlerini de zor durumda bıraktığını söyledi.

İslami Cihad yöneticilerinden Ahmed el-Mudellel de bu gösteriyle kamyon şoförlerinin onurlu bir hayat talebini dile getirmek istediklerini söyledi.

Kaynak: AA